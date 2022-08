Sconcerti: “La Juventus è dipendente da Vlahovic. Aspettiamo che affronti squadre che hanno un gioco e poi vediamo”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della Juventus: “La Juve va bene se va bene Vlahovic, altrimenti no. Credo che i bianconeri si siano concentrati su cose meno importanti, sottovalutando la gestione dell’attaccante dentro la partita. Il Sassuolo era l’avversario ideale per vincere la partita, per dare un giudizio bisognerà aspettare che la Juve affronti squadre che abbiano un gioco”.