Sconcerti: “La Roma è in forma, la Lazio mostra sempre qualche punto debole. Juventus? Stagione ridotta al minimo senza finale di Coppa Italia”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio delle avversarie della Fiorentina nella corsa all’Europa: “La Roma è in forma, ed è una squadra che segna con facilità. La Lazio può battere tutti, ma poi alla fine mostra sempre qualche difficoltà. Quelle del weekend contro Inter e Milan saranno partite spigolose, può succedere qualsiasi cosa”.

E poi sulla partita di stasera ha aggiunto: “Dovesse essere eliminata dalla Coppa Italia, la stagione della Juve sarebbe ridotta al minimo. Non credo comunque che Allegri se ne andrà, ha un ingaggio troppo alto. Lasciasse, dovrebbe stare fermo almeno due anni per riscuotere tutti quei soldi e per un allenatore non lavorare è sempre un danno forte”.