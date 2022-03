Sconcerti: “L’Empoli è uno dei progetti più virtuosi del nostro calcio. Meglio anche del Sassuolo, con mezzi infinitamente inferiori”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio chiamando in causa l’Empoli, prossimo avversario della Fiorentina in campionato: “E’ una società presente in Serie A da trent’anni, sicuramente uno dei progetti più virtuosi del nostro campionato. Secondo me l’Empoli ha fatto molto di più del Sassuolo e con mezzi infinitamente inferiori. Poi ovviamente nel meglio del nostro calcio ci metto l’Atalanta, ma attenzione: sono tutte squadre che comunque non vincono”.

E poi, riflettendo sul calcio italiano in generale, ha aggiunto: “Il risultato è quello che fa la differenza, è quello che ti dice come hai giocato alla fine. Credo che il nostro calcio abbia perso personalità, abbiamo voluto provare ad imitare qualcun altro senza riuscirci. Da maestri siamo diventati allievi, e adesso va rifondato tutto”.