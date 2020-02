Sconcerti: “Ma la smettiamo di essere sempre in malafede? Che Firenze conti poco a livello nazionale ormai lo sappiamo…”

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Sono rimasto strabiliato dalla risposta di Nicchi, che peraltro è di Firenze. Lui rappresenta la magistratura, e in quanto tale non può dare giudizi su un imputato (disgustato, ndr). Non ricordo sia mai successa una cosa di questo genere. Gli arbitri devono essere super partes e a maggior ragione il loro presidente. VAR? Il regolamento dice che la decisione finale spetta all’arbitro. Se quest’ultimo, dopo aver confermato il monitor, non cambia idea su una decisione ha diritto di confermarla. Commisso? Spero che la Fiorentina diventi una grande società. Ci sono paesi come l’Inghilterra in cui i diritti tv sono uguali per tutti. Se fosse così anche in Italia, tante squadre ne sarebbero favorite, non solo la Fiorentina. Multa Antognoni? Bisogna capire come si è espresso il dirigente viola, se aveva intenzione di offendere o meno. Comunque sono orgoglioso che l’abbia fatto, perché in questi mesi si era sentito poco. Io lo considero come la mia bandiera, e se la mia bandiera scende in campo per difenderci vuol dire che siamo vivi. Supremazia della Juve? E’ evidente, se faccio un programma sui bianconeri ottengo uno share cinque volte maggiore che se faccio una trasmissione sulla Sampdoria. Metro di giudizio diverso nei confronti della Juve? Ma basta pensare sempre alla malafede! E’ successo un episodio, ne abbiamo parlato fino allo svenimento, ma adesso basta. Poi che Firenze conti poco a livello nazionale lo sappiamo, però è anche vero che tutti quelli che se ne vanno poi ritornano”.