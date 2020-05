Sconcerti: “Mi piacerebbe vedere la coppia Vlahovic-Belotti. Sono rimasto sorpreso dall’acquisto di Kouame”

A Radio Bruno Toscana ha parlato il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti. L’opinionista ha parlato della conferma di Pradè e di quelli che potrebbero essere i suoi prossimi colpi: “Pradè non è partito bene per colpa della nuova dirigenza e di altri fattori, ma merita la riconferma. Si è ripreso con il mercato di gennaio e ora Commisso gli dà la possibilità di costruire quella che sarà la vera Fiorentina. Mi piacerebbe vedere Belotti insieme a Vlahovic. Il giocatore del Torino a livello di attaccanti italiani è secondo solo a Immobile. Kouame? Non lo so, mi intriga. Sono stato sorpreso da questo acquisto della Fiorentina. Boga? Non è del Sassuolo ma del Chelsea, che chiederà tanto per la sua cessione”.