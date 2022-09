Sconcerti: “Nella Fiorentina ci sono segnali di noia, Italiano non ha giocatori che possono fare il suo gioco. Avrei preso Belotti come punta per cercare gol sicuri”

Il giornalista Mario Sconcerti ha espresso a TMW Radio alcuni pareri sul momento complicato della Fiorentina e sulle cause principali, iniziando dall’assetto dei giocatori: “Avrei preso Belotti come punta, dovendo cercare i gol sicuri, ma la squadra è buona. Gioca in un modo talmente ripetibile dove i giocatori oggi obbediscono agli ordini ma non interpretano più. Ci sono segnali di noia, di distrazione da eccessiva concentrazione”.

E aggiunge: “E’ un momento particolare. Ha molti infortunati, per il resto credo siano stanchi di giocare il gioco degli altri. Non ha giocatori ora che possano fare il proprio gioco”.