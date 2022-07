Sconcerti: “Non dimentico le 14 sconfitte di Italiano, l’entusiasmo di Moena non lo considero. Napoli e Lazio sono inferiori alla Fiorentina”

L’opinionista nonché tifoso viola Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina e del mercato. Sentite cosa ha detto:

“Attualmente la Fiorentina è tra il quarto e il settimo posto, ma tutto potrebbe cambiare da qui alla fine del mercato. Gollini viene da una stagione in cui ha fatto il secondo portiere, Jovic ha giocato poco col Real ma ancora non arriva a 25 anni. Non giudico l’entusiasmo di Moena, voglio capire il porenziale di questa squadra. Io non mi dimentico delle 14 sconfitte di Italiano”.