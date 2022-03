Sconcerti: “Non è vero che l’Inter ha una grande rosa, mancano i sostituti dei top player. Squadra prosciugata dalla crisi economica”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio dell’Inter, fermata sull’1-1 sabato dalla Fiorentina: “L’Inter è un club in crisi economica, siamo rimasti stupiti degli acquisti intelligenti fatti ma non ci siamo accorti che tanti altri si stanno spegnendo. Gagliardini, Vecino e Vidal non stanno rendendo, quando manca Brozovic non c’è mai un sostituto all’altezza”.

E poi ha aggiunto: “E’ stato venduto Sensi che invece poteva fare comodo. L’Inter non ha più questa grande rosa perché mancano i sostituti di gente come Brozovic, Barella e Calhanoglu. Lo scorso anno invece c’erano. Inzaghi deve imparare tanto, ma la crisi societaria gli ha prosciugato la squadra”.