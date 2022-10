Sconcerti: “Non esiste più la borghesia del calcio, squadre come Fiorentina, Bologna e Torino stanno sparendo”

Il calcio italiano sta cambiando, sia il nostro campionato che il comportamento delle nostre squadre in Europa. Un contesto che però vede squadre di primo piano affrancarsi sempre di più da tutto il resto della truppa.

“Secondo me il livello del nostro campionato è cambiato – ha detto intervenendo alla trasmissione Pressing, andata in onda su Italia Uno il giornalista ed ex amministratore delegato viola, Mario Sconcerti – c’è molta differenza tra le prime otto e le ultime otto. Non esiste più la borghesia del calcio: squadre come Bologna, Fiorentina, Torino che di tanto in tanto si inserivano e diventavano insidiose, stanno sparendo”.