Sconcerti: “Non mi aspetto molto dagli esterni della Fiorentina: Ikoné mi piace poco, Sottil non mi convince. Ecco chi avrei preso”

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio degli esterni d’attacco della Fiorentina: “Ciò che deve far ben sperare è la loro età. Per il resto, Ikonè non mi piace molto e non sono troppo convinto neanche di Sottil. Gonzalez è un ottimo elemento, per rinforzare il reparto avrei preso Caprari. Credo però che la Fiorentina pensi di fare bene anche così, puntando molto sui gol di Jovic. Dagli esterni non mi aspetto più di tanto”.