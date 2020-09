Sconcerti: “Non capisco perchè l’Empoli prende i nostri giovani e non può dare uno dei suoi. Non si può ripartire da Biraghi”

Il noto giornalista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno parlando dell’attacco: “Abbiamo più bisogno di costruire. Se arriva anche un centravanti meglio”.

E ancora: “Torreira non porta palla, le due mezze ali devono portare la palla. Una mezz’ala deve guardare la porta, Castrovilli non porta palla”.

E su Biraghi: “E’ un ottimo giocatore, ma non risolve problema. Non lo risolve neanche Spinazzola. Riniziare da Biraghi non mi sembra cosa buona”.

E su Bonaventura: “Mi piace da molti anni, è un giocatore che può fare tanti ruoli, delle cose te le dà e cambia le partite. Se non dovesse giocare titolare è un viceRibery. Può fare il fantastista, l’ala”.

E su Ricci e Thuram: “Perchè il secondo dovrebbe venire a Firenze? Decidono i giocatori. su Ricci è un giudizio tecnico. E’ stato detto che la Fiorentina cercava un regista e lui non lo è. Ne sento parlar bene da chiunque. Non si capisce perchè noi dobbiamo dare i giovani all’Empoli e loro non ce ne danno neanche uno”.