Sconcerti: “Non sono per Piatek, ma per gente che sappia giocare al calcio. Chiesa alla Fiorentina stava stretto”

Il giornalista Mario Sconcerti a TMW Radio ha parlato così del mercato viola: “Prenderei De Paul, e non darei assolutamente via Vlahovic. Inutile avere i ragazzi, se quando cominciano a poter essere buoni li diamo via, e per di più ad una concorrente diretta rischierebbe di essere il nostro rimpianto per i prossimi quindici anni. Non sono per Piatek, ma per gente che sappia giocare al calcio: con questi alle spalle, possono rendere al meglio anche i vari attaccanti come Cutrone, che potrebbe essere il centravanti. Chiesa? Dopo quattro anni e poco più di 100 partite può andare, può bastare: non avrà fatto più di tre cose importanti nella singola partita, ma quasi sempre sono state le più importanti. Un giocatore che chiaramente da noi stava stretto”.

0 0 vote Article Rating