Sconcerti: “Orsolini andrebbe bene per la Fiorentina, ma perché non provarci per Ounas? Se il pensiero è rinforzarsi a centrocampo cedendo Amrabat e tenendo chi c’è, siamo davanti a una pia illusione”

Stuzzicato sul mercato dei viola, l’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, ha detto a TMW Radio: “Orsolini? A me piace molto anche Ounas, da tempo. L’avevo visto giocare nel Napoli il primo anno ed è importante, ma anche Orsolini andrebbe bene”.

Poi ha aggiunto: “Vorrei capire che cosa succede invece in difesa e a centrocampo, non vorrei che venisse la tentazione di chiudere qui le cose, che non ci fossero entrate a centrocampo. Pulgar è uno di affidamento, ma si passa da lui a Bianco e mi sembra un salto non indifferente. Mi chiedo se non sarebbe il caso di provarci con Bonaventura a fare il regista o trovare un modulo che si diversifichi, con due mediani. Se però il pensiero è di rinforzarsi cedendo Amrabat e tenendo qualcuno che già c’è, questa è un’illusione”.