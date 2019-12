Sconcerti: “Piatek alla Fiorentina? Operazione difficile, anche se con l’arrivo al Milan di Ibrahimovic…

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio in merito al possibili arrivo di Piatek a Firenze: “Sarebbe un rinforzo importante, anche se non manca solo il centravanti alla Viola. Non credo però che l’operazione sia fattibile da un punto di vista economico, a meno che il giocatore non lasci il Milan in prestito. I rossoneri hanno sempre detto di no, ma certo con l’arrivo di Ibrahimovic le cose potrebbero cambiare”.