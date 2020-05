Sconcerti: “Play-out per chiudere la Serie A? Perché no? Ci metterei anche la Fiorentina”

Un parere un po’ sui generis per Mario Sconcerti, giornalista e tifoso viola, che a Tmw ha parlato della possibilità di istituzione dei play-off per chiudere la stagione: “Sono d’accordo, non amo i play-off perché rendono inutile una stagione, ma ora mi sembrerebbero una buona soluzione. Se però si coinvolgono tutte le squadre, si gioca un grosso numero di partite e i rischi diminuiscono poco. Per me sarebbe giusto prendere al massimo le prime e le ultime otto, quindi ci metto dentro anche la Fiorentina. Dare al Brescia, che ha 16 punti, e alla Fiorentina, che ne ha 30, le stesse possibilità di salvarsi mi sembra un po’ troppo, però”.