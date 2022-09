Sconcerti: “Questa squadra non sa preparare le partite “facili”: vi dico cosa dovrebbe fare Italiano. Maleh? Gli stiamo chiedendo troppo”

Il giornalista e tifoso viola Mario Sconcerti ha commentato a Radio Bruno la gestione di Italiano della Fiorentina. Anche a seguito della sconfitta contro l’Udinese, ecco le sue considerazioni tattiche e non solo:

“Nel calcio serve sempre un piano B: non ci può essere un solo modo di giocare. Nella passata stagione la Fiorentina ha perso 14 partite e credo inoltre che riesca difficile preparare le partite “facili”.

E ancora: “La qualità non manca, ma secondo me è il modulo il problema. Ho fiducia in Italiano, ma le partite non sono tutte uguali e non si può giocare sempre nello stesso modo. Barak è ancora -ci mancherebbe- spaesato ma poi si inserirà di più nella squadra. Con Maleh invece dico che gli stiamo chiedendo troppo”.