Sconcerti: “Rischioso restare in dieci, ma gli arbitri non distinguono più fallo da contatto. Alvarez? Non è un centravanti, e con Vlahovic…”

L’opinionista Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio su varie tematiche, tra cui la partita che la Fiorentina ha affrontato nell’ultimo turno di campionato contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Come esce dall’Allianz Stadium la Fiorentina? Diciamo che oggi è molto rischioso restare in dieci, non ce lo si può più permettere, perché ogni contatto viene considerato falloso. Credo si debba reinsegnare alla classe arbitrale la grossa differenza tra un contatto e un fallo. Le due squadre erano spente, non ci sono stati tiri in porta, nonostante il possesso. Alvarez? Ne sento parlare ma non è un centravanti, un tempo sarebbe stato un numero 10; se si blocca Vlahovic non si tira più in porta”.