Sconcerti: “Se Italiano vuole crescere, deve saper diversificare. Terracciano? Non escludo un suo ritorno a Empoli. Politano sarebbe un lusso per questa squadra”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, ha parlato a Radio Bruno del rinnovo di Italiano e del calciomercato della squadra viola. Sentite cosa ne pensa l’opinionista:

“Lo stipendio di Italiano è stato raddoppiato e ora dovrà rimediare a dei limiti emersi nell’ultima stagione. Ancora gli manca un piano B: ha in testa un solo modo di giocare. Se vuole crescere deve saper anche cambiare e diversificare”.

Sul mercato: “Milinkovic-Savic ha piedi ottimi, ma qui sarebbe una riserva. Terracciano di ritorno a Empoli non è impossibile, dato che che i contatti con Corsi sono costanti. Jovic non è un centravanti puro, più un 9 e mezzo. L’attaccante ideale è Belotti, uno che fa sempre gol, però Jovic fa più gioco. Politano sarebbe un lusso per questa squadra, mi auguro che arrivi una quinta ala all’altezza e che Ikonè impari a giocare con Italiano”.