Sconcerti: “Sorpreso dalla Fiorentina, ha un gioco, un allenatore e una squadra. A Bologna ha dominato, solo un anno fa non sarebbe stato possibile”

Mario Sconcerti, ex amministratore delegato della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW sulla squadra viola e sulla situazione in campionato: “Sarò cauto coi pronostici: ha 27 punti, ma ci sono molte squadre in pochi punti. Ma già mi sorprendono molto i risultati visti finora, non me li aspettavo: stanno lavorando con determinazione e si vede la differenza”.

E ancora: “Un esempio è la gara di Bologna: la si può vincere in tanti modi, e la Fiorentina ha dominato. Un anno fa non sarebbe stato possibile: ora c’è una squadra, una filosofia di gioco e un allenatore serio”.