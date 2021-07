Sconcerti: “Speriamo che la squadra stia dietro a Italiano, visti gli allenatori che ha avuto negli ultimi anni…”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio: “Italiano? “E’ uno molto deciso, spero che la squadra gli stia dietro, perché ha avuto allenatori abbastanza morbidi negli ultimi anni. Spero riesca a prendere il meglio di una squadra che aveva molto di più da dare, e che riesca a dare più attenzione alla fase difensiva. E’ una scommessa che da tifoso mi piace seguire”.

E poi un’opinione sulla possibile nuova riforma della Serie A: “Se si vuole acquistare più spazio per la Nazionale ed eliminare i mercoledì di campionato può essere un’idea. Cambia poco tra 18 e 20 squadre, preoccupa di più se si arriva ai playoff. Ho sempre pensato che tolga interesse alla prima parte di campionato e non mi sembra giusto che una squadra arrivata quarta o più in basso possa lottare per lo Scudetto”.