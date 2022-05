Sconcerti: “Tra i migliori allenatori del campionato metto Allegri e Mourinho. Conference League? Fondamentale per tornare grandi”

Intervenuto a TMW Radio, il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha stilato la sua top undici della Serie A: “In porta Maignan, difesa a 4 con Di Lorenzo, Theo Hernandez, Skriniar e De Ligt. Centrocampo con M. Lopez, Milinkovic-Savic e Tonali, davanti Berardi, Vlahovic e Leao. Allenatore? Pioli è più da ambiente, per cui ci metterei uno tra Allegri e Mourinho“.

E poi ha detto la sua sulla Conference League, competizione che l’anno prossimo vedrà partecipare la Fiorentina: “Credo che questo torneo, e nello specifico la finale che giocherà stasera la Roma, non sia la conclusione ma l’inizio di un viaggio. La gente vede nella Conference non il massimo del calcio, ma sicuramente è una tappa fondamentale per tornare grandi”.