Sconcerti: “Tra le squadre italiane, la più sfortunata è stata la Fiorentina. Il Braga in Portogallo è la squadra rivelazione degli ultimi anni”

Tramite un editoriale sul Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti, ha commentato così il sorteggio di Europa Conference League che ha accoppiato Fiorentina e Sporting Praga per il play off: “Tra le squadre italiane, la più sfortunata è stata la Fiorentina. In Conference, il Braga è un pessimo avversario.

Ha quindi aggiunto: “Il club di mister Jorge è terzo in Portogallo dietro Benfica e Porto, è la squadra rivelazione degli ultimi anni. Normale l’avversario della Lazio, il Cluj, quasi un classico per questo tipo di manifestazione”.