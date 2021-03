Sconfitta di misura per la Fiorentina Femminile di Cincotta

Con la Fiorentina maschile in campo e momentaneamente in vantaggio contro il Parma, arriva una brutta notizia sul “fronte rosa”. La Fiorentina Femminile di Cincotta cade per uno a zero contro il Sassuolo in Emilia. Per la formazione nero verde a segno Michela Cambiaghi al 26′. La Fiorentina Femminile si trova al momento sesta in classifica con 23 punti, ad undici lunghezze proprio dal Sassuolo terzo in classifica.