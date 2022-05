Scontri fra ultras prima di Venezia-Bologna: paura alla Biennale e un tifoso bolognese finisce in acqua

Come riporta IlGazzettino.it ci sono stati degli scontri tra tifoserie opposte prima di Venezia-Bologna, gara deicisva per la permanenza in Serie A dei lagunari. Alcuni ultras bolognesi e veneziani sono venuti alle mani verso le 14.30 nei pressi dell’ingresso dello stadio Penzo. Una ventina i giovani tifosi che nei tafferugli hanno coinvolto anche dei turisti diretti alla Biennale.

A far temere il peggio è stata l’esplosione di un petardo. Un sostenitore rossoblù è finito in acqua ed è stato tratto in salvo da una imbarcazione di passaggio. Sul posto sono subito intervenuti agenti della polizia e della Digos. La gara è comunque iniziata regolarmente alle 15.