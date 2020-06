Scontro frontale tra la Roma e Petrachi, ma la Fiorentina si fa da parte per il direttore sportivo

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, non sarebbe comoda in casa Roma la posizione del direttore sportivo Gianluca Petrachi. Dopo lo scontro con Pallotta per il mancato ringraziamento nell’elogio a squadra e allenatore, ora la società giallorossa sta pensando di licenziarlo per giusta causa. Negli ultimi giorni si era fatto anche il nome della Fiorentina per il futuro di Petrachi, ma è stato direttamente Joe Barone a chiamare la Roma per smentire l’interessamento.

