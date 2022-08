“Se Fiorentina e Atalanta arrivano in Europa può farcela anche il Bologna”

Dichiarazioni forse dettate più dai sentimenti che non dall’oggettività dei fatti e che sminuiscono forse in maniera eccessiva il lavoro tecnico di Fiorentina e Atalanta.

Sono le parole dell’ex Bologna e Inter, tra le altre, Paolo Stringara, che intervenendo a TMW Radio ha fatto un confronto tra il Bologna e due squadre come Fiorentina e Atalanta: “Mi aspetto che succeda qualcosa di importante in modo da permette al Bologna di fare un passo avanti. Se la Fiorentina e l’Atalanta sono arrivate in Europa non vedo perché non ce la possa fare anche il Bologna. L’importante è che qualcuno ci metta la faccia e il cuore”. Forse un pò troppo ottimismo, dato che al momento il gap tra Fiorentina, Atalanta è evidente e soprattutto che la corsa per l’Europa è già serrata e altamente competitiva.