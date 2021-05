“Se Gattuso ha accettato la Fiorentina non è per una questione di soldi ma per il piano acquisti e per autonomia tecnica. I viola hanno centrato l’obiettivo in modo rapido”

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Gattuso sulla panchina della Fiorentina, si respira un’altra aria all’interno dell’ambiente viola.

“La caparbietà di Commisso e l’ambizione di Gattuso hanno reso possibile il matrimonio – scrive in un editoriale il responsabile delle pagine sportive de La Nazione, Cosimo Zetti – E non può farci altro che piacere, perché se Ringhio ha accettato la Fiorentina non è per una questione di soldi. Le rassicurazioni ricevute, il progetto messo sul piatto, il piano legato agli acquisti e l’autonomia tecnica che l’allenatore ha chiesto di poter avere, hanno convinto Gattuso a scegliere Firenze”.

E ancora: “La Fiorentina ha centrato l’obiettivo che si era prefissata e lo ha fatto anche in modo rapido. Adesso, dunque, c’è tutto il tempo per programmare e avviare il progetto nuova Fiorentina. Attendiamo, stavolta con grande fiducia”.