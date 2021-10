“Se il VAR viene usato in questo modo, non è più calcio. Gli arbitri si prendano le loro responsabilità”

Alcuni episodi tra cui il rigore concesso alla Fiorentina contro il Cagliari ma soprattutto quello dato alla Juve a San Siro, hanno riacceso la polemica sul VAR. Sull’argomento, a TMW si è espresso l’ex arbitro Paolo Bertini: “Avevo già detto tempo fa che sarebbe stato un calcio da Play Station e non era difficile prevederlo. Il VAR è uno strumento utilissimo per evitare qualche errore macroscopico, ma alla fine il suo utilizzo ha preso troppo spazio”.

E poi ha aggiunto: “Il calcio è sempre stato uno sport di contatto, ora invece i contatti sembrano non essere più ammessi soprattutto in area di rigore. Non è scandaloso dare certi, però secondo me così non è più calcio. Spero mettano un freno a questo tipo di utilizzo del VAR, per fare in modo che gli arbitri si prendano delle responsabilità”.