“Se la Fiorentina vuole un attaccante pronto subito, Kokorin non è il nome giusto. Se arrivasse lo vedrei bene dietro a Vlahovic”

L’osservatore ed esperto di calcio russo Alex Velikik ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’obiettivo di mercato della Fiorentina Kokorin: “Era considerato il miglior giocatore russo, purtroppo per motivi extra-calcistici non ha potuto esprimere al massimo tutto il suo valore. Magari non era abbastanza maturo quando firmò i primi contratti, ma dal punto di vista tecnico è un giocatore di ottimo livello, veloce e tecnico, che può ricoprire il ruolo di prima e seconda punta e anche quello di trequartista. Vedendo la Fiorentina penso che potrebbe giocare dietro a Vlahovic, tecnicamente sa dribblare e segnare, ma anche fare assist”.

E poi ha aggiunto: “Ha perso un anno di carriera per via del carcere, riprendersi in pieno è stato difficile. Rispetto a quando lo hanno avuto Mancini e Capello è più maturo e sa giocare di più con la squadra. L’ambientamento? La Serie A è un campionato diverso dal punto di vista dell’intensità, qualsiasi giocatore russo che deve spostarsi deve abituarsi a questo. Se la Fiorentina cerca un giocatore che abbia un impatto immediato, allora Kokorin non è quello giusto. Se allenato e se nei ritmi può dare tanto tanto, ma ora gli serve un po’ di tempo e magari la Fiorentina non ne ha. Sarebbe un buon acquisto ma in prospettiva”.