Se l’arbitro sbaglia non si torna indietro. Il gol in trasferta non ha più una valenza particolare

Nel giorno di Fiorentina-Twente vale la pena specificare alcune cose.

Intanto se l’arbitro sbaglia non si torna indietro. In caso di errore arbitrale non ci sarà intervento del Var…perché il Var non c’è. Niente aiutante esterno, niente supporto tecnologico, si torna ad un calcio old style, almeno in questo senso.

Altro fattore di cui bisogna tenere conto: il gol realizzato fuori casa non vale doppio in caso di parità. E’ una regola che l’Uefa ha tolto dalla scorsa stagione e quest’anno si va avanti così. Giusto per essere chiari se una partita finisce 2-1 all’andata a favore della squadra A e al ritorno 1-0 per la squadra B, si va ai supplementari.