Se ne vanno anche le ultime, vane speranze di vederlo in maglia viola: Torreira è ufficiale all’Atletico Madrid

Speranze di vederlo con la maglia viola ormai ce ne erano pochissime, per non dire nessuna. Ma adesso possiamo fugare ogni dubbio sul conto di Lucas Torreira, che è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’ex Arsenal arriva nella capitale spagnola in prestito, pronto a mettersi a disposizione di Simeone. Mentre la Fiorentina, probabilmente, continuerà ad usare Amrabat nel ruolo di regista.

