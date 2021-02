L’ex centrocampista dell’Inter Antonio Sabato ha parlato a tuttomercatoweb: “La trasferta di Firenze? Non sarà una partita semplice, ricordiamoci la gara di Coppa Italia. La Fiorentina è la Fiorentina, se non la prendi in un certo modo è complicato affrontarla. Ribery tra l’altro lo vedo bene, mi ha fatto una bella impressione contro il Torino. E ricordiamoci che vincere a Firenze non è mai facile”.

