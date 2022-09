Sebastiano Comotto: “L’unico pericolo per la Fiorentina è quello di sottovalutare l’avversario, l’RFS faticherà a fare qualche punto. I giocatori migliori sono…”

Il calcio “non è lo sport nazionale, va per la maggiore il basket”. Usi e costumi, sportivi, della Lettonia, nazione da dove proviene l’RFS Riga, prossimo avversario della Fiorentina in Conference League e dove ha giocato Sebastiano Comotto.

“La Fiorentina contro l’RFS Riga avrà vita facile – ha detto Comotto a La Nazione – Anzi, sarà l’occasione per far giocare qualche giovane. L’unico pericolo è sottovalutare l’avversario, ma non credo succederà. Il club di Riga faticherà a fare qualche punto nel girone. I giocatori migliori? Deocleciano, esterno alto brasiliano, ed anche Stuglis, più dal punto di vista psicologico che altro: ormai si è fatto la nomea di essere un portafortuna per la squadra”.