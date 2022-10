Segnale per il futuro: il cambio di modulo è da ripetere. Italiano rischia e la Fiorentina cambia faccia

Fiorentina-Inter è stata anche la partita in cui Vincenzo Italiano ha provato a cambiare modulo, riuscendo, quasi fino alla fine, a rimettere le cose a posto. Come scrive La Nazione, infatti, dopo il vantaggio immediato di Barella, Italiano sposta subito Dodo alto sulla mediana e Amrabat a giostrare davanti ai due centrali. Bonaventura alle spalle di Cabral per provare a dare più qualità sulla trequarti.

Il guizzo di Lautaro Martinez ritoglie alla Fiorentina le precarie certezze trovate. Precarie, appunto, perché l’Inter accorcia il campo, muovendo gli esterni (Dimarco e Darmian) sulla linea dei difensori a fisarmonica sulla mediana seguendo la manovra offensiva. E’ negli spazi che i viola provano a insistere e l’azione del rigore nasce da lì. Entra e Jovic si piazza alle spalle di Cabral, con Jack e Amrabat ai lati, spostando il baricentro avanti. Italiano rischia (giustamente) anche se prende il 2-3, ma la Fiorentina cambia volto. Atteggiamento tattico da ripetere.