Sei battaglie e un’impresa da ripetere: ecco come si presenta l’inizio del 2021 per la Fiorentina

Accantonato (finalmente) il 2020, la Fiorentina è pronta ad affrontare il nuovo anno, che già da subito si presenta carico di impegni. La partita che aprirà il 2021 sarà il 3 gennaio contro il Bologna al Franchi, una gara per dimostrare subito la forza ritrovata di questa squadra dopo la bella vittoria di Torino. Dopo solo tre giorni c’è il turo infrasettimanale all’Olimpico contro la Lazio per l’Epifania, mentre domenica 10 gennaio a Firenze arriva il Cagliari di Riccardo Sottil. Ancora un altro turno infrasettimanale, questa volta per la Coppa Italia: la Fiorentina affronterà l’Inter tra le mura amiche mercoledì 13 gennaio. A chiudere il tour de force di 5 partite in due settimane la difficile sfida al San Paolo contro il Napoli. Chiudono il primo mese del 2021 la trasferta di Crotone (23 gennaio) e la gara interna contro il Torino (29 gennaio).

Il giro di boa della Serie A arriverà dunque entro la fine del mese con la sfida contro i granata. Per la Fiorentina l’obbligo è quello di raccogliere più punti possibili per allontanarsi da una zona di certo non sicura di classifica prima del girone di ritorno. Tre partite ad alto coefficiente di difficoltà su sette, compresi gli ottavi di Coppa Italia contro i nerazzurri. Obbligatorio provare nell’impresa per andare avanti in Coppa, come l’anno scorso, quando una Fiorentina di certo non in forma, sconfisse l’Atalanta dei sogni approdando ai quarti.