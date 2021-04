Sella: “Fiorentina sotto le aspettative. Gattuso? Andare su di lui significa scegliere grande competenza, voglia e passione”

L’ex attaccante della Fiorentina Ezio Sella ha parlato così a Radio Sportiva: “La Fiorentina pensavo facesse di più quest’anno. Ha fatto un buon mercato prendendo giocatori con buone qualità, che però non si sono espressi al meglio, per capire i motivi bisognerebbe vivere quotidianamente questa realtà. Mi dispiace, perché i viola non meritano questa classifica. Gattuso nuovo allenatore? Dico di sì. Sta facendo benissimo in una piazza difficile come Napoli, se vai su di lui significa scegliere con grande competenza, qualità, voglia e passione, valori che trasmette alla squadra e a tutto l’ambiente”.