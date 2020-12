Sella: “La squadra sta pagando un po’ anche il cambio dell’allenatore, non è facile subentrare a campionato in corso. Poi quando imbocchi un trend difficoltoso…”

L’ex calciatore della Fiorentina Ezio Sella a Lady Radio ha parlato così delle difficoltà viola: “Pensavo che la Fiorentina facesse qualcosa di meglio perché la rosa non è male, ma nel calcio quando imbocchi un trend difficoltoso è difficile uscirne. La squadra secondo me in questo momento paga un po’ anche il cambio dell’allenatore, non è facile subentrare a campionato in corso. La difficoltà maggiore è riuscire a trasmettere in poco tempo le tue idee e assimilare i cambi negli allenamenti. Cutrone? Il suo problema è che ha poco spazio, quando non giochi molto è difficile riuscire a farsi trovare pronti”.

0 0 vote Article Rating