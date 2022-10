Selyuk: “Ma quale ritorno di Kokorin? Ha segnato contro i vigili del fuoco e un solo gol in un campionato contro l’ultima in classifica. Quando scadrà il suo contratto con la Fiorentina tornerà in Russia”

Un gol e due assist, questo il ruolino di marcia che l’attaccante di proprietà della Fiorentina, Aleksandr Kokorin, sta tenendo a Cipro, dove gioca con la maglia dell’Aris Limassol.

Uno score tutt’altro che esaltante, almeno a detta dell’agente di calcio russo, Dmitry Selyuk il quale ha parlato a Match TV: “Ma quale ritorno al top per lui? E’ andato a giocare nel campionato cipriota, dove, in linea di principio, dovrebbe segnare in ogni partita, e finora abbiamo visto un solo gol, e poi alla squadra che era all’ultimo posto, inoltre, in pieno recupero quando erano già tutti rilassati, tutto qui”.

Poi ha aggiunto: “Tutti hanno scritto dopo le due reti che ha segnato contro i “pompieri”, in una partita amichevole “il ritorno di Kokorin“. Ma quale ritorno? Domenica la squadra di Kokorin ha giocato nel campionato cipriota, ed è stato sostituito dopo 45 minuti, perché non ne aveva più. Non c’era bisogno di esaltare una doppietta contro i “vigili del fuoco”.

E infine: “Penso che in questa stagione, forse, voglia rimettersi in forma, poi scadrà il suo contratto con la Fiorentina, e proverà a trovare squadra da qualche parte in Russia”.