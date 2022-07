Semaforo verde per la Fiorentina 2022/23, ma ci saranno alcuni “ritardatari” autorizzati

Fiorentina ai nastri di partenza. Questa sera la gran parte dei giocatori della Fiorentina sarà in città e si ritroverà all’interno del centro sportivo “Davide Astori”. Il primo atto assoluto della nuova stagione è il raduno per fare i tamponi Covid19. La società di Rocco Commisso sempre molto scrupolosa da questo punto di vista vuole subito accertarsi della negatività di tutti i componenti della rosa al rientro dalle vacanze.

Da domani poi, una volta arrivati i risultati dei test Covid19, inizieranno visite mediche e primi allenamenti a Firenze. Il lavoro di questa fase iniziale di luglio si svolgerà al Centro Tecnico Federale di Coverciano perché al centro sportivo sono in corso alcuni lavori di ristrutturazione e l’impianto non può essere del tutto fruibile.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, alcuni giocatori sono autorizzati dalla società a rientrare qualche giorno dopo perché devono ancora terminare di godersi gli ultimi giorni di vacanza. Sono infatti coloro che alla fine dello scorso campionato sono stati impegnati con le rispettive Nazionali come l’argentino Nico Gonzalez, così come i serbi Milenkovic e Terzic e il marocchino Amrabat.