“Sembra che la Fiorentina si stia arrendendo per Odriozola, potrebbe cercare altri terzini destri. Mentre Venuti…”

In casa Fiorentina, rimane aperta la questione Odriozola. La società viola, in caso di un tentativo di trattenerlo, farà molta fatica: lo spagnolo ha un costo di 20 milioni e un ingaggio da Real Madrid, in quanto prende più di 3 milioni l’anno. Sembra di capire che si cercherà un altro terzino destro. Su quella fascia resterà Venuti; per lui, al contrario, potrebbe arrivare un rinnovo di contratto a fine stagione. Così hanno parlato nel programma radiofonico TMW Radio.