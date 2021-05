Semplici: “Affronteremo la Fiorentina con carattere. Il viola è il mio colore, ma in questo momento la mia squadra del cuore è il Cagliari”

Il tecnico del Cagliari Leonardo Semplici, in conferenza stampa, ha parlato così alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Dal mio arrivo abbiamo fatto solo partite di questo tipo: tutte sono state una finale di campionato, domani non cambierà l’approccio. Abbiamo tirato fuori un grande carattere e una grande mentalità, dunque affronteremo la Fiorentina come abbiamo fatto con le altre: anche loro hanno vissuto una stagione simile alla nostra, non meritavano questa classifica per la rosa che hanno. Io sono fiorentino, quelli viola sono i miei colori ma sono un professionista: sono venuto qui a Cagliari per offrire rispetto e passione. In questo momento il Cagliari è la mia squadra del cuore”.