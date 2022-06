Semplici: “Sono tifoso viola e non lo nego, Italiano ha riportato entusiasmo. Devo molto a Corvino…”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Leonardo Semplici, ha parlato anche della Fiorentina: “Sono tifoso viola fin da bambino e non lo nego. Un’annata strepitosa: Italiano ha portato grande entusiasmo in una città in cui c’era sofferenza. La sua riconferma è importante. Duncan mi ha colpito è un ragazzo straordinario che ho allenato a Cagliari. Aveva bisogno di fiducia e continuità. L’ha trovata e meritata”.

Poi sull’ex DS viola Corvino ha aggiunto: “Gli devo tanto e gli sono grato per l’opportunità che mi ha dato. Mi ha portato lì dove sognavo. Spero che centri la salvezza col Lecce”.