Semplici: “Spero che la Fiorentina ritrovi entusiasmo. Corvino ha fatto un mercato intelligente a Lecce. Cabral o Jovic? Non ho dubbi”

L’allenatore ex Fiorentina Primavera Leonardo Semplici ha parlato a Lady Radio, in riferimento alla situazione della Viola e al prossimo impegno, al ‘Via del Mare’ di Lecce: “Me la vivo serenamente, saranno più preoccupati i miei amici Baroni e Corvino. Il Lecce arriverà sfavorito, chiaramente, ma lotterà con tutte le sue forze“.

Sul momento della Fiorentina: “Ci sono tante difficoltà in campionato, per molteplici aspetti. Spero che vincere contro gli Hearts riconsegni entusiasmo alla piazza; in fondo, credo che Italiano abbia ancora il controllo della situazione. La speranza è che sia un periodo di transizione verso qualcosa di meglio. Cabral o Jovic? Il serbo, tutta la vita. Secondo me, è lui l’uomo che può colmare le lacune tecniche di questa squadra“.