Sentite Bianco e Pierozzi: i due baby talenti della Fiorentina alla ricerca di una vittoria contro il Milan

Sul canale Twitter della Fiorentina spazio alla Primavera viola. Uno dei protagonisti dello speciale è Alessandro Bianco, punto di forza della squadra di Aquilani, che domenica affronterà il Milan. Il centrocampista classe 2002 ha parlato così del suo futuro: “Il mio sogno è anche quello comune di tutti i giovani calciatori, vincere la Champions League o il Mondiale. Pensando per passi, il mio obbiettivo è fare l’esordio in Serie A. Allenarci con la prima squadra è stimolante: sono ragazzi giovani anche loro, sono passati dalla fase che stiamo vivendo noi e possono aiutarci. Le mie passioni extracampo: seguo il calcio, ma non solo anche NBA e la boxe. La sfida col Milan? Siamo tranquilli e fiduciosi, sappiamo che i risultati arriveranno prima o poi ed il mister ci dà molta tranquillità”.

Altro protagonista dell’intervista sui canali ufficiale viola è Niccolò Pierozzi, definito il jolly della squadra di Aquilani: “Nel mio passato in Primavera ho ricoperto veramente tanti ruolo, da terzino a esterno, e questo può essere un mio punto di forza. Ormai sono dieci anni che sono alla Fiorentina, da quando giocavo nei pulcini. Sono fiorentino, ho fatto tutta la trafila delle giovanili in maglia viola e non posso che esserne orgoglioso. Sogno l’esordio al Franchi e sono orgoglioso di essere fiorentino e di giocare nella Fiorentina, non potrei chiedere di meglio. Il Milan, prossimo avversario? Li abbiamo già battuti in Coppa Italia, sappiamo come affrontarli. Il mister ci ha detto di continuare a credere in quello che ci sta proponendo e di seguirlo. Ci manca solo qualche punto in più in classifica, ma siamo tranquilli”.