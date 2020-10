Sentite Boateng: “Ho fatto un passo indietro ma è la giusta scelta”

L’ex attaccante della Fiorentina Kevin Prince Boateng questo pomeriggio è finito nuovamente sul tabellino dei marcatori: questo pomeriggio, nell’anticipo della sesta giornata di Serie B, il ghanese ha realizzato la prima delle due reti del suo Monza nella sfida contro il Cittadella. Il numero 7 dei brianzoli al termine dell partita è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione della sua squadra. Queste le sue parole: “Per noi era veramente importante vincere la partita di oggi, sia a livello psicologico che a livello tecnico e alla fine siamo riusciti a farlo. Sono contento di essere venuto qui, sono convinto di quello che ho fatto: Monza è la scelta giusta per me e la mia famiglia. Com’è passare dal Camp Nou al Tombolato? Il Camp Nou è uno stadio fantastico che ti regala emozioni, ma a me interessa correre su un campo, qualunque esso sia. Ho fatto un passo indietro, ma sono contento di averlo fatto”

