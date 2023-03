Sentite Calimbay: “Siamo stanchi, ma possiamo recuperare. Ora testa all’importante partita contro la Fiorentina”

Dopo la sconfitta per 3-0 in casa dell’Istanbulspor, l’allenatore del Sivasspor Riza Calimbay ha parlato così delle condizioni della sua squadra a poche ore dalla partita contro la Fiorentina in Conference League:

“Ho commesso l’errore di fare troppe rotazioni, ma i ragazzi erano stanchi. Credo che recupereremo ma sono settimane intense. Ora dobbiamo pensare all’importante sfida di giovedì contro la Fiorentina. Siamo stati sfortunati a prendere un gol subito all’inizio, per non parlare poi dell’arbitraggio”.