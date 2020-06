Sentite Calisti: “Mi aspettavo di più dalla Fiorentina. Mi auguro che in queste dodici partite…”

Ernesto Calisti, ex difensore della Lazio ha parlato a TMW anche dell’andamento della Fiorentina durante questo campionato: “Mi aspettavo di più dai viola, la squadra è buona e ci sono giovani interessanti. Mi auguro che in queste dodici partite possa far meglio. Quanto al Verona ha giocato un gran campionato e se continua così sarà una stagione strepitosa”.

0 0 vote Article Rating