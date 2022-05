Sentite Capello sulla Superlega: “Competizione che ci sta, ma si dovrebbe giocare il mercoledì. Le squadre migliori regalano spettacolo”

L’ex allenatore ed oggi opinionista Fabio Capello, ospite alla conferenza ‘Insieme per vincere’, è tornato a parlare del progetto Superlega tanto criticato nel corso dell’ultimo anno: “La Superlega ci starebbe. Tutte le partite sarebbero di un livello calcistico assoluto, però dovrebbero esser giocate il mercoledì, per non incidere sui singoli campionati nazionali. E’ giusto che tutti abbiano l’opportunità di poter giocare: la Uefa e la FIFA fanno girono per accontentare tutti, ma ritengo che debbano far si che in tutte le competizioni portanti arrivino le migliori squadre, perchè devono regalare spettacolo”.

E ancora: “D’altronde partite come le ultime semifinali/quarti di Champions League ti inchiodano allo schermo e sono qualcosa di assolutamente divertente”.