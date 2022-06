Sentite Chiellini: “La Juventus è stata la mia fortuna, ma se fossi rimasto alla Fiorentina forse adesso sarei Campione del Mondo”

L’ormai ex giocatore della Juventus e della Nazionale Italiana Giorgio Chiellini, ha parlato a Sportweek della sua carriera in Italia, ricordando anche i tempi con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole:

“La Juventus è stata la più grande fortuna della mia vita, ma sarebbe stato più semplice restare nel giro della Nazionale se fossi rimasto alla Fiorentina, giocando con più continuità. Forse se il trasferimento fosse slittato sarei entrato nella rosa del Mondiale del 2006, ma magari non ero nemmeno pronto. Però me lo sono goduto da familiare e tifoso. Dopo la semifinale chiamai il mio agente, Davide Lippi e gli dissi: ‘Io a Berlino ci devo essere’. Con Buffon, Cannavaro, Del Piero e Zambrotta avevo condiviso l’anno di Juve, c’erano tanti miei amici. Nei filmati ci sono io con in braccio la figlia di Fabio, Martina. Ho pianto di gioia e mai avrei pensato, a distanza di 15 anni, di provare emozioni mille volte più forti alzando un trofeo da Capitano”.