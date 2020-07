Sentite Cinquini: “Pioli è sempre stato un leader nello spogliatoio e non è detto che un domani possa allenare la Juventus”

L’ex direttore sportivo della Fiorentina Oreste Cinquini ha parlato così del tecnico ex viola Stefano Pioli a Radio Sportiva: “Conferma meritatissima, persona esemplare e tecnico validissimo. Merita questa nuova chance perché è riuscito a ricostruire il Milan, riportandolo a traguardi impensabili. E’ nel gotha degli allenatori, ha allenato le maggiori squadre italiane e non è detto che un domani non possa arrivare anche alla Juve. E’ sempre stato un leader nello spogliatoio, una persona chiara e diretta. Oltre l’aspetto tecnico tattico ha un rapporto splendido con gli altri.



